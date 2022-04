In Eibelshausen den Gegenverkehr geraten

Symbolfoto: VRM

ESCHENBURG-EIBELSHAUSEN - Am Montag sind in Eibelshausen in der Bergstraße zwei Autos zusammengestoßen. Die Polizei geht bisher von folgendem Ablauf aus: Gegen 7 Uhr geriet eine 18 Jahre alte Eschenburgerin mit einem BMW in einer Kurve in Richtung Laaspher Straße auf die Gegenspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Ihre 21-jährige Unfallgegnerin aus Dietzhölztal trug leichte Verletzungen davon, nachdem ein Airbag ausgelöst hatte. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zur Schadenshöhe konnte die Polizei bisher nicht machen.