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Donnerstag, 07.05.2020 - 14:52
2 min

In Ewersbach rollt der Verkehr in der Hallstraße bald wieder

Die Bauarbeiten an der Dietzhölzbrücke stehen kurz vor ihrem Abschluss. Das endgültige Geländer an den Bürgersteigen wird aber noch eine Weile auf sich warten lassen.

So gut wie fertig: die Dietzhölzbrücke in der Ewersbacher Hallstraße. Foto: Frank Rademacher

So gut wie fertig: die Dietzhölzbrücke in der Ewersbacher Hallstraße. Foto: Frank Rademacher

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Dietzhölztal Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dietzhölztal Region Ticker Ticker-mh
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