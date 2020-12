Jung-Stilling-Schule in Ewersbach wird digital

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). Mit großer Freude haben die Schüler der Jung-Stilling-Schule im Dietzhölztal nagelneue iPads in Empfang nehmen können. Mithilfe des Fördervereins der Schule und einer großzügigen Spende der Volksbank Dill eG konnte die Anschaffung der Geräte realisiert werden.

"In diesen digitalen Zeiten und gerade jetzt, wo das Coronavirus noch wütet, war diese Anschaffung wirklich nötig", sagt Martin Simon, der Vorsitzende des Fördervereins. "Die Kinder haben sich sogar schriftlich bei uns bedankt und sind völlig begeistert. Es zeigt sich in der Praxis, dass die iPads den alten Laptops in der Handhabung haushoch überlegen sind. Das ist eine enorme Erleichterung für Lehrerinnen und Schüler."