Katholiken im Dillgebiet sagen ihre Gottesdienste ab

Nun haben auch die katholischen Pfarreien "Sankt Petrus" und "Herz Jesu" Dillenburg ihre Gottesdienste bis mindestens zum 10. Januar abgesagt. Das gilt auch für die Weihnachtstage. Archivfoto: Katholische Kirche

DILLENBURG/HERBORN/HAIGER - Nun haben auch die beiden katholischen Pfarreien "Sankt Petrus" Herborn und "Herz Jesu" Dillenburg entschieden: Auch über Weihnachten und bis mindestens zum 10. Januar finden wegen der angespannten Corona-Lage bei ihnen keine Präsenz-Gottesdienste mehr statt.

Betroffen davon seien alle Gottesdienste in den Kirchen, aber auch an anderen Orten. Die Pfarreien werden alternativ ihr Online-Angebot aufstocken: Über den Kanal "Katholisch an der Dill" auf "YouTube" werden an Heiligabend und Silvester um 17 Uhr sowie am 25., 26. und 27. Dezember, 3. und am 10. Januar jeweils um 10.45 Uhr Gottesdienste live gestreamt. Die Pfarreien veröffentlichen außerdem regelmäßig sogenannte "Video-Impulse" auf Facebook.

Die Kirchen von "Sankt Petrus" und "Herz Jesu" in Herborn, Haiger, Dillenburg, Ewersbach, Eibelshausen, Bicken, Breitscheid, Sinn und Driedorf bleiben zum persönlichen Gebet geöffnet - an Heiligabend bis 22 Uhr.

Seelsorgerische Hilfe

gibt es am Telefon

Wer seelsorgerische Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich mit seinem Anliegen an Telefon 0 27 71-2 63 76 11, 2 63 76 56 oder 2 63 76 66 sowie per WhatsApp oder SMS an Telefon 01 62-5 39 08 52 wenden.