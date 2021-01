Katholiken im Dillgebiet setzen ihre Gottesdienste weiter aus

Zum 1. Januar 2022 werden sie eins: Die Pfarreien "Sankt Petrus" Herborn und "Herz Jesu" Dillenburg verlängern ihre Gottesdienstpause in den Kirchen in Herborn, Dillenburg, Haiger, Bicken, Breitscheid, Driedorf, Eibelshausen, Ewersbach und Sinn bis mindestens Ende dieses Monats. Archivfoto: Katholische Kirche

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/DILLENBURG - Der Lockdown ist wegen der aktuellen Corona-Lage verlängert worden, und entsprechend ziehen nun auch die katholischen Pfarreien "Sankt Petrus" Herborn und "Herz Jesu" Dillenburg nach: Vorerst bis einschließlich 31. Januar sagen sie alle Gottesdienste in ihren Kirchen ab.

Die Seelsorger sind weiter

rund um die Uhr zu erreichen

Auch die Pfarrbüros bleiben für den Besucherverkehr weiterhin geschlossen. Am 27. Januar wollen die verschiedenen Gremien beraten, wie es ab Februar in den Gemeinden weitergehen könnte.

Die Kirchen in Herborn, Dillenburg, Haiger, Bicken, Breitscheid, Driedorf, Eibelshausen, Ewersbach und Sinn bleiben für Gebete und stille Einkehr geöffnet. Die Seelsorger seien weiter rund um die Uhr für Hilfesuchende da. Zu erreichen sind sie unter Telefon 0 27 71-2 63 76 56 und 2 63 76 66 sowie per WhatsApp oder SMS an 01 62-53 908 52. Auf dem "YouTube"-Kanal "Katholisch an der Dill" werden an den Sonntagen jeweils um 10.45 Uhr Gottesdienste live gestreamt.