Katholische Gottesdienste ruhen an der Dill bis zum 9. Mai

HERBORN/DILLENBURG - In einer erneuten Krisensitzung haben die Vorstände der katholischen Pfarrgemeinderäte sowie Mitarbeiter aus Verwaltung und Pfarrteam entschieden, dass die Präsenz-Gottesdienste bis mindestens einschließlich 9. Mai abgesagt werden. Dafür wartet auf die Gemeinden an Pfingsten ein besonderes Ereignis zum.

"So deutlich war es bisher noch nie: Einstimmig bei einer Enthaltung wurde der Beschluss getroffen, weitere drei Wochen auf die Präsenz-Gottesdienste zu verzichten", schreiben die Pfarreien "Herz Jesu" Dillenburg und "Sankt Petrus" in Herborn in einer gemeinsamen Mitteilung. "Leider sind die Fallzahlen im Dillkreis ähnlich deutlich, weswegen eine erneute Verschiebung der Gottesdienste vor Ort notwendig wurde."

Alle Seelsorger sind rund

um die Uhr zu erreichen

Ähnlich wie der Krisenstab der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) empfiehlt, ab einer Inzidenz von 200 den Betrieb pausieren zu lassen, gelte auch bei den beiden katholischen Pfarrgemeinden an der Dill mit ihren Kirchorten in Bicken, Breitscheid, Driedorf, Eibelshausen, Ewersbach, Fellerdilln, Frohnhausen, Haiger, Hirzenhain und Sinn weiterhin, dass alles getan werden müsse, um die dritte Welle zu brechen.

"Um neben der körperlichen Gesundheit die Seelsorge nicht zu vernachlässigen, bleiben die Kirchen weiter geöffnet und das Onlineangebot von ,Katholisch an der Dill' auf ,YouTube' und Facebook bringt Ihnen Impulse und Gottesdienstübertragungen regelmäßig nach Hause", schreiben die Christen weiter.

In Niederweidbach gibt es am 1. Mai einen Pilgersegen

Ebenso stünden die Seelsorger weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung. Und wenn auch die Rosenkranzandachten und die Wallfahrt am 1. Mai von den Einschränkungen betroffen seien, werde an diesem Tag doch von 11 bis 13 Uhr rund um die Marienkirche Niederweidbach ein Pilgersegen angeboten. Für einen persönlichen Pilgerweg wie auch für die Maiandachten fänden sich in Kürze in den Kirchen dazu Gebetsheftchen.

Am Pfingstsonntag, 23. Mai, wird der Hessische Rundfunk nach den 10-Uhr-Nachrichten auf hr 4 einen Gottesdienst im Radio übertragen - "eine besondere Ehre, dass wir aus unseren katholischen Gemeinden in 200 000 Haushalte von der Dill aus die Botschaft von Pfingsten bringen dürfen", so die beiden Pfarreien in ihrem Schreiben.