Kein Weihnachtsmarkt in Ewersbach

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). "Schweren Herzens" habe sich der Dietzhölztaler Gemeindevorstand dazu entschieden, den Weihnachtsmarkt in Ewersbach für dieses Jahr abzusagen. Das hat Bürgermeist Andreas Thomas (parteilos) mitgeteilt.

Der Gemeindevorstand habe sich intensiv mit der Frage befasst, ob und wie unter Einhaltung der geltenden Corona-Beschränkungen sowie der möglichen Entwicklung von Infektionszahlen ein attraktiver Weihnachtsmarkt rund um die Johanneskapelle über die Bühne gehen könnte.

"Dieser eintägige Weihnachtsmarkt lebte bisher von einem hohen Zuspruch an Besuchern, die sich dicht gedrängt in der Johanneskapelle, bei der Tombola-Verlosung vor der Bühne und vor den Verkaufsständen mit Speisen und Getränken miteinander im Gespräch befanden", so Thomas. Um die inzwischen verinnerlichten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, müssten die Stände im Außenbereich entsprechend weit auseinandergestellt werden.

In der Kapelle könnte lediglich im Untergeschoss eine Reihe Verkaufstische aufgestellt werden. Auch bei der Tombola-Verlosung würde es kaum möglich sein, die Einhaltung von Abständen zu gewährleisten.

Hoffen auf eine neue Auflage im kommenden Jahr

"Es wäre der Versuch eines Weihnachtsmarktes, der unter den gegebenen Voraussetzungen kein gemütliches Verweilen oder den gewohnten Austausch miteinander zulässt", so Andreas Thomas.

Der Gemeindevorstand hoffe nun, dass es im Jahr 2022 wieder eine schöne Veranstaltung geben kann.