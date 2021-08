L 3044 zwischen Ewersbach und Weidelbach ist wieder frei

Schweres Gerät vonnöten: Mit den vereinten Kräften eines großen Autokrans und eines Abschleppwagens wird der verunglückte Speditions-Lkw wieder aufgerichtet. Foto: Frank Rademacher

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH/HAIGER-WEIDELBACH - Wegen der Bergung eines verunglückten Lastwagens ist die Landesstraße L 3044 zwischen Weidelbach und Ewersbach am Freitag für mehrere Stunden für den Verkehr voll gesperrt gewesen.

Wie Polizeipressesprecher Guido Rehr mitteilte, war der Fahrer einer Haigerer Spedition gegen 9.15 Uhr auf der L 3044 vom Haigerer Stadtteil kommend in Richtung Ewersbach unterwegs. Nach Aussage des Lkw-Fahrers soll ihn ein entgegenkommender grauer Sportwagen geschnitten haben. Als er diesem ausweichen wollte, geriet der Speditions-Lastwagen mit den Rädern der Beifahrerseite neben den befestigten Randstreifen und stürzte an der Einmündung eines Waldweges in den Straßengraben.

Schwerlast-Autokran stellte Lkw wieder auf die Räder

Um den Lastwagen zu bergen, rückte gegen 12 Uhr ein Abschleppunternehmen mit einem Schwerlastkran an. Während der Bergung musste die Landesstraße in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt werden.

Während der Fahrer mit dem Schrecken davonkam, entstand am Lastwagen ein wirtschaftlicher Totalschaden.