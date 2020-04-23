Lokalpolitik im Lahn-Dill-Kreis in der Warteschleife

So eng sicher nicht: Die Haigerer Stadtverordnetenversammlung soll den nächsten Sitzungsblock vom 9. Juni bis zum 1. Juli abwickeln. Am 6. Mai wird eine Grundstücksangelegenheit im Haupt-, Finanz- und Hessentagsausschuss beraten. Archivfoto: Christoph Weber
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§ 51 A HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG
Eilentscheidung an Stelle der Gemeindevertretung: In dringenden Angelegenheiten entscheidet (...) der Finanzausschuss an Stelle der Gemeindevertretung, wenn die vorherige Entscheidung der Gemeindevertretung nicht eingeholt werden kann und Gründe des öffentlichen Wohls keinen Aufschub dulden
Der Finanzausschuss kann in diesem Fall in
nichtöffentlicher Sitzung tagen. Die Entscheidung kann im Umlaufverfahren getroffen werden. Unterliegt die ersetzte Entscheidung einer besonderen Mehrheitsanforderung, so gilt diese auch für die Eilentscheidung des Finanzausschusses. Über die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung ist der Vorsitzende der Gemeindevertretung unverzüglich schriftlich oder elektronisch zu unterrichten.
Die Angelegenheit ist in die
Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung aufzunehmen. Die Gemeindevertretung kann in ihrer nächsten Sitzung die Eilentscheidung wieder aufheben, soweit nicht durch ihre Ausführung bereits nicht mehr rückgängig zu machende Rechte Dritter entstanden sind.
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