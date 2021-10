Luther gedenken mit Rallye und Musik

Miyoung Jeon: Zusammen mit Heechul Kim spielt sie am Reformationstag in der Margarethenkirche in Ewersbach das Konzert "Saxofon & Orgel". Archivfoto: Benjamin Gail/Ev. Dekanat an der Dill

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Am 31. Oktober 1517 nagelte Martin Luther in Wittenberg 95 Thesen zum Thema "Buße" an das Tor der Schlosskirche. Diese Thesen sollten die Welt in ihren Grundfesten erschüttern und verändern. Auch im Dillgebiet gedenken Christen am Sonntag, 31. Oktober, des Beginns der Reformationstag. Folgende Termine wurden uns genannt:

Dillenburg: Samstag, 18 Uhr, ökumenisches Abendlob, kath. Pfarrkirche "Herz Jesu", mit Vokalensemble - Barbara Kordes-Kögel (Sopran), Petra Denker (Alt) und Joachim Dreher (Bariton/Orgel), Liturgie Pastoralreferent Michael Wieczorek und Pfarrer Ralf-Arnd Blecker, Anmeldungen unter Telefon 0 27 71-26 37 60 oder auf Samstag, 18 Uhr, ökumenisches Abendlob, kath. Pfarrkirche "Herz Jesu", mit Vokalensemble - Barbara Kordes-Kögel (Sopran), Petra Denker (Alt) und Joachim Dreher (Bariton/Orgel), Liturgie Pastoralreferent Michael Wieczorek und Pfarrer Ralf-Arnd Blecker, Anmeldungen unter Telefon 0 27 71-26 37 60 oder auf https://eveeno.com/ 220802380

Frohnhausen: Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst, ev. Kirche, Predigt und Liturgie Walter Lutz (Haiger), musikalische Gestaltung haben Lisa Kunz, Nikolai Strackbein und Sara Schneider, Anmeldungen unter Telefon 01 77-6 96 60 89 oder auf Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst, ev. Kirche, Predigt und Liturgie Walter Lutz (Haiger), musikalische Gestaltung haben Lisa Kunz, Nikolai Strackbein und Sara Schneider, Anmeldungen unter Telefon 01 77-6 96 60 89 oder auf www.ev-frohnhau sen.de , zudem Livestream auf www.youtube.com/EvKir chengemeindeFrohnhausen

Zwei Gemeinden feiern

zusammen mit dem CVJM

Nanzenbach: Jugendgottesdienst "Church-Night", 19 bis 20.30 Uhr, ev. Kirche, mit der Band "One*aim", weitere Informationen unter Telefon 0 27 71-3 36 61.

Haiger-Allendorf: Sonntag, Reformationsrallye für Kinder der 1. bis 7. Klasse einzeln oder in Gruppen bis zu fünf Personen, mehrere Stationen im Dorf mit Aufgaben rund um Martin Luther, Start mit Laufzettel-Austeilung und Spieleerklärung zwischen 15 und 16 Uhr am großen Parkplatz neben der Kindertagesstätte, am Ende Überraschung für jeden Teilnehmer, weitere Informationen bei Jugenddiakon Markus Trick, Telefon 01 74-8 77 53 35 oder E-Mail markustrick@ev-kirche-allen dorf.de.

Hörbach: Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst, ev. Kirche, Platzzahlbegrenzung, Anmeldung erbeten bis Samstag um 15 Uhr unter Angabe des 3G-Status (geimpft, genesen oder getestet) bei Brigitte und Dirk Schwendtner, Telefon 0 27 72- 4 49 99 98, oder E-Mail an d.schwendtner@unitybox.de.

Ewersbach: Sonntag, Musikgottesdienst "Saxofon & Orgel", 18 Uhr, ev. Margarethenkirche, Heechul Kim sowie Kirchenmusikerin und Organistin Miyoung Jeon spielen Werke von Eugène Bozza und Jacques-Nicolas Lemmens, weitere Informationen auf Sonntag, Musikgottesdienst "Saxofon & Orgel", 18 Uhr, ev. Margarethenkirche, Heechul Kim sowie Kirchenmusikerin und Organistin Miyoung Jeon spielen Werke von Eugène Bozza und Jacques-Nicolas Lemmens, weitere Informationen auf https://ev-dill.de/home/de tail/news/saxofon-und-orgel-zum-reformationstag.html

Hirzenhain/Simmersbach: Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst zusammen mit dem CVJM, ev. Kirche Hirzenhain, Motto "Luther undercover", Predigt CVJM-Bundessekretär Denis Werth, Mitwirkende: Pfarrer Michael Brück, Jugendband und CVJM-Mitarbeiter aus beiden Dörfern, Anmeldungen erbeten unter Telefon 0 27 70-635 oder Telefon 0 27 70-27 19 12.