Malerin Carola Senz stellt in Ewersbach aus

Werke von Carola Senz, wie hier das Bild "Summertime", sind noch bis Ende September in der Galerie der Theologischen Hochschule Ewersbach zu sehen. Foto: Daniel Regel

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). Noch bis zum 29. September (Donnerstag) sind die neuesten Werke von Carola Senz in der Galerie der Theologischen Hochschule Ewersbach zu sehen. Unter dem Thema "RaumLichtFarbe" zeigt die Künstlerin Gemälde, die vibrierend und dynamisch mit Licht und Farbe spielen. Großzügige Schwünge, an Elemente des Graffiti erinnernd, bahnen sich ihren Weg durch den Bildraum und bringen Bewegung und Räumlichkeit ins Bild.

Natürlichkeit und Frische, Leben und Fülle strahlen aus den Werken von Carola Senz. Sie ist Mitglied in der christlichen Künstlervereinigung "Das Rad - Christen in künstlerischen Berufen". Gebürtig und aufgewachsen im Kreis Siegen, hatte sie zunächst Musik und Germanistik studiert, absolvierte dann die Meisterklasse bei Professor Sonnewend, legte das Diplom an dem Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie Monika Wrobel-Schwarz in Bochum ab und studierte Malerei und Grafik.

Zwei Themen beschäftigen sie seit ihrer Jugend: Die Kunst und das Geheimnis. Beides scheint eine unsichtbare Verbindung einzugehen. Beides zeigt nicht das Offensichtliche, die vordergründige Realität, sondern bringt das nicht vor Augen Liegende zum Vorschein. Die Leinwand gibt ihrem Inneren Raum, sie ist auch der Ort der Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Außen, mit der Welt.

Auch in der folgenden Ausstellung "Das Vaterunser", die mit einer Vernissage am 16. November im Ewersbacher "Kronberg-Forum" um 19 Uhr eröffnet werden wird, wird Carola Senz mit einem Bild vertreten sein. Die zwölf Werke verschiedener Künstler setzen sich mit Aspekten des bekanntesten christlichen Gebetes auseinander. Jochen Rieger, Komponist des Musicals "Lieder aus dem Musik-Projekt: Das Vaterunser in 12 Liedern" wird die Eröffnung musikalisch begleiten.