Missionen beschließen Fusion

Sie besiegeln die Mission (v.l.): Thomas Schech, Missionsleiter AM, Hartmut Pöpke, ehemaliger Vorsitzender NM, Dieter Achenbach, Vorsitzender Verwaltungsrat AM, und Jochen Schmidt, Geschäftsführer AM. Foto: Allianz-Mission

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). Die gemeinnützigen Vereine Allianz-Mission (AM) und Neukirchener Mission (NM) planen, in diesem Jahr zu fusionieren. Auf der Mitgliederversammlung der AM in Ewersbach haben die Mitglieder einstimmig für die Transformation der Neukirchener Mission in die Allianz-Mission gestimmt.

Die Missionsleiter Thomas Schech (AM) und Michael Strub (NM) schauen positiv in die Zukunft: "Wir sind überzeugt: gemeinsam können wir mehr erreichen!"

Die beiden Missionswerke wurden 1882 (NM) und 1889 (AM) jeweils auf Basis der Werte der Evangelischen Allianz gegründet. 2020 begann das Nachdenken über einen gemeinsamen Weg zwischen AM und NM. Bei einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen (AEM) kamen die Geschäftsführer von AM und NM darüber ins Gespräch. Es folgten intensivere Begegnungen der beiden Vorstände beziehungsweise Leiter der Missionswerke. Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit strategischen, strukturellen und kulturellen Themen. In einer theologischen Arbeitsgruppe wurde festgestellt, dass die in früheren Zeiten trennenden theologischen Fragen heute so nicht mehr bestehen. Intensive Beratungen und Begegnungen von Leitenden, Missionaren und Mitarbeitern beider Missionen folgten. Nun stimmten die Mitgliederversammlungen mit deutlicher Mehrheit für eine Verschmelzung.

Arbeit in Tansania und Uganda geht weiter

Nach dem Beschluss des Verschmelzungsvertrages am 30. Oktober 2021 wird die NM rückwirkend zum 1. Januar 2021 Teil der AM werden. Die Arbeiten der NM in Tansania und Uganda werden größtenteils fortgeführt und viele ihrer Missionare den Weg mit der AM weiter gehen. Geplant sind eine neue Arbeit auf Kalimantan sowie ein Gründerzentrum für selbstständige Landwirte in Tansania. Die Mitarbeiter in Lettland und der Ukraine sowie auf Java werden mit anderen Partnern übernommen. Einige der Angestellten in Deutschland werden ihre Tätigkeit am neuen AM-Standort Dietzhölztal-Ewersbach weiterführen.

Die AM arbeitet mit 190 Mitarbeitern und 200 einheimischen Mitarbeitern und Missionaren in 26 Ländern. Die NM ist mit 20 Mitarbeitern und 210 einheimischen Mitarbeitern und Missionaren in fünf Ländern tätig.