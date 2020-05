Mit dem Auto zum Pfingst-Gottesdienst

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Diethölztal-Ewersbach (hjb). In Zeiten, wo Abstandsregeln eine besondere Rolle spielen, ist das eine gute Idee: Mit dem Auto zum Pfingst-Open-Air-Gottesdienst - das geht in Ewersbach sogar ökumenisch. An Pfingstsonntag laden die christlichen Gemeinden auf den Firmenparkplatz von Rittal Ewersbach ein.

Einen ersten Auto-Gottesdienst hat es schon zu Christi Himmelfahrt in Herborn gegeben. Nun folgt an Pfingstsonntag, 31. Mai, eine weitere Auflage: Die evangelische Kirchengemeinde, die FeG und die katholische Kirchengemeinde laden gemeinsam zum ökumenischen Open-Air-Auto-Gottesdienst um 10.30 Uhr auf den neuen Firmenparkplatz der Firma Rittal in Ewersbach ein. "Gott-Kontakt" lautet das Motto - bis zu 115 Autos dürfen teilnehmen und es gibt ein paar Dinge zu beachten.

Es gelten die bekannten Hygienevorschriften: Die Gottesdienstbesucher dürfen die Autos vor, während und nach dem Gottesdienst nicht verlassen. Die Pkw dürfen nur mit Mitgliedern eines Haushaltes besetzt sein. Bei der Zufahrt und der Abfahrt sowie beim Einparken ist den Anweisungen der Ordner Folge zu leisten. Es gelten Abstandswahrung und Mundschutzpflicht, wenn das Autofenster geöffnet wird. Die Kollekte wird bei der Ausfahrt kontaktlos eingesammelt. Ein Zutritt ohne Pkw ist nicht möglich. Die Zufahrt erfolgt über die Bahnhofstraße und den Buderusweg.

Kontaktdaten aller

Besucher werden erhoben

"Im Rahmen des Hygienekonzeptes werden wir von allen Teilnehmern die Kontaktdaten erheben müssen", sagt Pfarrerin Dorit Christina Thielmann von der evangelischen Kirchengemeinde, "bei der Einfahrt werden Datenblätter verteilt, die bei der Ausfahrt abzugeben sind. Um im Krisenfall Infektionsketten nachzuvollziehen, werden alle Gottesdienstbesucher gebeten, ihre Daten auf dem Bogen zu dokumentieren. Diese Dokumentation verbleibt unter Verschluss bei den Veranstaltern und wird nach einer Frist von drei Wochen vernichtet", teilt die Pfarrerin mit.

Die Predigt hält Pastor Simon Birr, Dorit-Christina Thielmann und Rainer Titz von der katholischen Kirchengemeinde gestalten die Liturgie. "Wir haben uns gemeinsam für das Thema der EKHN-Impulspost 'Gottkontakt' entschieden. Das passt ja auch gut zu Pfingsten", sagt die Pfarrerin.