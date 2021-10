Mitten in Ewersbach: 80-Jährige verliert Kontrolle über Pkw

Umgestürzt: Die Feuerwehr muss die in Ewersbach verunglückte Suzuki-Fahrerin aus ihrem Auto befreien. Foto: Frank Rademacher

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Schwerer Unfall in Ewersbach: Am späten Freitagnachmittag ist eine 80-jährige Autofahrerin aus dem benachbarten Siegerland in der Hauptstraße verunglückt.

Gegen 16.45 Uhr war sie mit ihrem Suzuki nach rechts von der Fahrspur abgekommen und über den Betonpoller einer Baumscheibe gefahren.

Anschließend war sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen auf dem Randstreifen geparkten Opel Omega geprallt und zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden, wo sich der Suzuki schließlich auf die Seite legte.





Dabei erlitt die 80-Jährige nach Angaben der Polizei mittelschwere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Einsatzkräfte von der Feuerwehr mussten die Seniorin mit einer Metallschere aus ihrem demolierten Auto befreien. Anschließend brachte eine Rettungswagenbesatzung sie in ein Krankenhaus.

Feuerwehrleute haben es mit vielen Schaulustigen zu tun

Die Einsatzkräfte aller Dietzhölztaler Feuerwehren sowie die Kameraden aus dem nahen Eibelshausen, die mit einer zweiten Rettungsschere in Reserve standen, hatten den Unfallort abgesperrt und es dabei auch mit zahlreichen Schaulustigen zu tun.

Die Hauptstraße musste für die Zeit der Bergung voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden.