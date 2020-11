Miyoung Jeon ist die neue Kantorin des Dekanats an der Dill

Freut sich über ihr kirchenmusikalisches Engagement in der Margarethenkirche in Ewersbach und im evangelischen Dekanat an der Dill: Miyoung Jeon ist neue Dekanatskantorin. Sie lebt mit ihrer Familie in Rabenscheid. Foto: Holger-Jörn Becker-von Wolff

HERBORN/DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH/BREITSCHEID-RABENSCHEID - Herborn/Dietzhölztal-Ewersbach/Breitscheid-Rabenscheid (red). Die evangelische Kirchengemeinde Ewersbach und das evangelische Dekanat an der Dill haben eine neue Kantorin: "Mein Name ist Miyoung Jeon, und ich komme aus Südkorea", sagt die 1983 in Geumsan geborene Musikerin. Die neue Dekanatskantorin ist Nachfolgerin von Günter Emde, der im Frühjahr in den Ruhestand verabschiedet wurde.

"Vor meinem Orgelstudium in Korea habe ich ein Jahr Orgelunterricht bekommen", berichtet die 37-jährige Musikerin. "Danach habe ich sechs Jahre lang Orgel studiert. Ich habe ein Stipendium in Korea erhalten. Außerdem habe ich etwa 15 Jahre Klavier und zwei Jahre Geige gelernt."

In Ewersbach wird Jeon den "Marktackerspatzenchor", die Kinderkantorei der Margarethenkirche, übernehmen. "In Corona-Zeiten biete ich den Kinderchören per E-Mail verschiedene Materialien zur Musiktheorie, rhythmische Übungen, neue Musik und aufgenommene Probe-Videos an", sagt sie. "So können die Kinder zu Hause die Musik hören und singen." Nach Terminabsprache bietet die Kantorin auch Orgel- und Klavierunterricht an.

Die Proben für das Orchester waren bereits angelaufen und sind nun, wie die Proben mit der Kantorei der Margarethenkirche, Corona zum Opfer gefallen. "Wir versuchen, in kleineren Gruppen und via Videokonferenz Kontakt zu halten", sagt Miyoung Jeon. "Kirchenmusik ist meine Leidenschaft", gesteht die 37-Jährige.

"An der Mokwon-Universität in Südkorea habe ich den Bachelor- und Master-Abschluss für Kirchenmusik, Hauptfach Orgel, absolviert", erzählt sie.

Schon während ihres Studiums habe sie in einer evangelischen Kirchengemeinde nebenberuflich als Organistin und in einer Musikschule als Lehrerin gearbeitet. Nach dem Studium in Korea wollte sie ihre Fähigkeiten weiter verbessern und ist nach Deutschland gekommen: "Ich habe das Diplom für Orgel an der Musikhochschule Hannover erworben. Außerdem habe ich das Konzertexamen für Orgel bei Professor Dr. Martin Sander und das evangelische Kirchenmusik-B-Examen an der Musikhochschule Detmold absolviert." Während des Studiums habe sie mit dem Hochschulchor und dem Orchester regelmäßig Projekte und Konzerte erarbeitet. Seit 2018 war Miyoung Jeon Kreiskantorin im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf der Landeskirche Hannover. Dort leitete sie die Singschule des Kirchenkreises, die Kantorei des Kirchenkreises, war Organistin an der Liebfrauenkirche und organisierte eine Konzertreihe an der Liebfrauenkirche.

Neben ihrer Arbeit für die evangelische Kirchengemeinde Ewersbach möchte Jeon auch im evangelischen Dekanat an der Dill Akzente setzen. "Ich werde hier als Kirchenmusikerin und Dekanatskantorin arbeiten. Ich hoffe, dass ich schöne Kirchenmusik für Gott und unsere Gemeinden machen darf. Ich werde mein Bestes geben", sagt die junge Mutter.

Sie wohnt mit ihrer Familie seit wenigen Monaten in Rabenscheid.