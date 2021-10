Neue Impftermine am Hammerweiher bei Steinbrücken

Unter den Impfwilligen in der Sporthalle am Hammerweiher waren im Sommer auch viele Jugendliche. Archivfoto: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL-STEINBRÜCKEN - Dietzhölztal-Steinbrücken (rade). Nach der Schließung des Impfzentrums in Lahnau sind außer Haus- und Betriebsärzten noch zwei mobile Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Sie sollen vor allem in Seniorenheimen und später auch an Schulen Corona-Schutzimpfungen anbieten.

Nach den Herbstferien macht eines der Teams auch in der Sporthalle am Hammerweiher im Dietzhölztaler Ortsteil Steinbrücken Station. Dort hatte es im Sommer bereits zwei Impftermine gegeben. Jetzt können sich am 26. Oktober zwischen 10 und 15 Uhr Interessierte ab 12 Jahre dort impfen lassen. Im Angebot sind die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson. Letzterer bietet schon mit nur einer Impfung einen vollständigen Schutz.

Für den ist beim Impfstoff von Biontech eine zweite Impfung nötig. Auch für die gibt es bereits einen Termin. Am 16. November kommt ein mobiles Team des DRK erneut in die Sporthalle.