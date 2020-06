Neue Verein erforscht Historie der Menschen im Dietzhölztal

Gruppenbild mit gebührendem Abstand in Corona-Zeiten: Die Gründungsmitglieder des neuen Vereins sind (von links) Wilfried Braun, Jürgen Reichel, Tobias Reichle, Georg Schwedes als erster Vorsitzender des Vereins, Lisa Koch, Friedhelm Loh, Debora Loh, Andreas Giersbach, Patrick Noriega, Simon Braun, Andreas Thomas und Gina-Maria Eckhardt. Dazu gehören auch noch (nicht im Bild zu sehen) Kathrin Achenbach sowie Gabi und Uwe Schüler. Foto: Geschichtswerkstatt Neuhütte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dietzhölztal-Ewersbach (red). Seit vielen Jahrzehnten gibt es im oberen Dietzhölztal eine kleine Gruppe Geschichtsinteressierter, die mehr oder weniger individuell einzelne Bereiche der über 2500-jährigen Geschichte des Menschen in dieser Gegend erforscht und darstellt. Nun befasst sich ein Verein damit.

Immer wieder hatte es den Wunsch gegeben, diese Arbeiten zu bündeln. Friedhelm Loh hat nun die Initiative ergriffen und zusammen mit Bürgermeister Andreas Thomas einige Hobby-Historiker und Geschichtsinteressierte zu einem ersten Treffen eingeladen. Schnell wurde klar, dass die vielen Einzelaktionen vernetzt werden können. Loh, der die Industriegeschichte im oberen Dietzhölztal ebenso wie sein Vater Rudolf über die vergangenen 50 Jahre hinweg stark prägte, sagte gemeinsam mit seiner Ehefrau Debora sofort seine Unterstützung zu.

Der Gedanke, alles in einem neuen Verein zu bündeln, der sich der Pflege, Bewahrung und Vermittlung der Historie widmen wird und die Geschichte im oberen Dietzhölztal weiter erforschen möchte, wurde umgehend in die Tat umgesetzt. So trafen sich die Interessenten, um den von Rechtsanwalt Andreas Giersbach erarbeiteten Entwurf der Vereinssatzung und die Gründung zu beschließen.

Der Verein möchte auch ein Geschichtsmuseum eröffnen

Das geplante Geschichtsmuseum soll auch ein Treffpunkt für Dietzhölztaler und ihre Gäste werden, so der Vorschlag des Ehepaars Loh. Die Industriegeschichte des Dietzhölztal weist schon im 15. Jahrhundert erste Eisenhütten nach. Frühzeitliche Kelten haben rund 450 vor Christus eine Ringwallanlage in Rittershausen errichtet und besiedelt. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es zahlreiche Hammerwerke und Teichhämmer, angetrieben von der Wasserkraft des Hammerweihers bei Steinbrücken, der daher seinen Namen hat.

Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine bedeutende Eisengießerei in Neuhütte. Dieser Ort gehört heute zu Ewersbach. 1896 wurde ein Krankenhaus in Steinbrücken eröffnet, das zu den ersten im Dillgebiet gehörte.

Auch die Geschichtsforschung in Dietzhölztal hat eine lange Tradition: So gehören heute noch die alten Aufzeichnungen von Pfarrer Karl Nebe (1868 - 1918) aus Bergebersbach zum großen Wissensschatz. Er hat von 1911 bis 1913 zusammen mit Kommerzienrat Gustav Jung, dem damaligen Besitzer der Neuhütte, erste Ausgrabungen in Dietzhölztal unternommen. In dieser Tradition soll es jetzt wieder eine Partnerschaft von Industrie und Geschichtsfreunden geben.

Mit dem neu gegründeten Verein "Geschichtswerkstatt Neuhütte Dietzhölztal" wurde dafür eine Basis für die Zukunft geschaffen. Die erste Amtshandlung des neu gewählten Vorstandes, der sich aus dem Vorsitzenden Georg Schwedes, seiner Stellvertreterin Debora Loh, Schatzmeister Patrick Noriega, Wilfried Braun als Schriftführer sowie den Beisitzern Andreas Thomas, Simon Braun, Gina-Maria Eckhardt, Jürgen Reichel und Uwe Schüler zusammensetzt, wird die Übernahme einer Sammlung von mehr als 1000 Büchern aus dem Nachlass des 2018 verstorbenen Dietzhölztaler Historikers Hans-Joachim Becker sein. Seine Witwe, Leatrice Becker, möchte die umfangreiche Bibliothek dem neuen Verein übergeben.

"Damit bekommen wir einen unbezahlbaren Schatz, der jetzt gesichtet und katalogisiert werden muss", freut sich Georg Schwedes. Die Gründer hoffen, bald weitere heimatgeschichtlich Interessierte als Mitglieder begrüßen zu können.