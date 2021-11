Neukirchener Mission wird Teil der Allianz-Mission

Tun sich zusammen (v.l.): Dieter Achenbach, Jochen Schmidt, Friedhelm Lenhart, Hartmut Pöpke, Thomas Schech und Michael Strub ziehen zukünftig an einem Strang. Foto: Allianz-Mission

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH/ASSLAR - Dietzhölztal-Ewersbach/Aßlar (red). Allianz-Mission (AM) und Neukirchener Mission (NM) haben die Verschmelzung beider Missionswerke beschlossen. Damit wird die NM rückwirkend zum Beginn dieses Jahres Teil der AM.

Bei parallel stattfindenden Mitgliederversammlungen in Aßlar stimmten die Mitglieder beider Missionen für die Fusion. Für die Projekte und Missionare der Neukirchener in Afrika und Indonesien sowie für viele der Mitarbeiter in Deutschland geht die Missionsarbeit in neuem Rahmen weiter. Die Projekte in Lettland, der Ukraine und auf Java werden mit anderen Partnern fortgeführt.

Kompetenzaufbau in Afrika steht im Zentrum der Arbeit

Bei der NM war man der Ansicht, dass es künftig für die Aufrechterhaltung und Entwicklung des Missionsdienstes einen neuen Rahmen braucht: ob für die Gewinnung neuer Mitarbeiter, eine administrative Verhältnismäßigkeit oder die sich veränderten Rahmenbedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit.

Für die AM steht der Kompetenzaufbau in der Aufgabe, bestehende Projekte in Afrika nachhaltig weiterzuentwickeln im Zentrum. Hinzu kommt neues Engagement in mehrheitlich muslimischen Ländern in Teilen Asiens. So geht es nun gemeinsam weiter - mit dem gemeinsamen Wunsch und der gemeinsamen Vision: "Menschen bewegen, Welt verändern".

Darin sind sich der Vorstandsvorsitzende Thomas Schech (AM) und Michael Strub, der Missionsleiter der NM, einig: "Weltweites Engagement braucht starke Partnerschaften auch in Deutschland. Gemeinsam können wir mehr erreichen."

Die Allianz-Mission hat ihre Missionszentrale im Dietzhölztaler Ortsteil Ewersbach und arbeitet nun mit 215 eigenen und 325 einheimischen Mitarbeitern in 28 Ländern. Sie ist die Auslandsmission des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland und darüber hinaus mit vielen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften in Deutschland verbunden.