Open-Air-Kino auf dem Kohlenmeilerplatz im Berger Wald: Das Interesse an den alten Filmen des verstorbenen Köhlers Adolf Hausner ist groß. Foto: Jürgen Reichel/Gemeinde Dietzhölztal

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Über viele Jahrzehnte hat der 2015 verstorbene Köhler Adolf Hausner aus Rittershausen das alte Handwerk des "Meilerbrennens" im Berger Wald in Ewersbach betrieben. Dabei war er weit über die Grenzen Dietzhölztals bekannt. Ein Hobby von ihm war das Filmen mit Super 8. Das haben jetzt über 100 Besucher bei einem Open-Air-Kinoabend auf dem Meilerplatz zu schätzen gewusst.

Hausner hatte zusammen mit seiner 2017 verstorbenen Ehefrau Christel mehrfach den kompletten Ablauf seiner Tätigkeit- vom Aufbau des Kohlenmeilers über das meist acht bis zehn Tage lange "Brennen des Meilers" bis zur Ernte der Holzkohle - akribisch dokumentiert. Die Geschichtswerkstatt "Neuhütte Dietzhölztal" hat einige dieser alten Schätze professionell digitalisieren lassen und jetzt zusammen mit dem Seniorenbeirat Dietzhölztal bei einem Open-Air-Filmabend am Originalschauplatz aufgeführt.

Neben einem leistungsstarken Beamer mit einer drei mal vier Meter großen Leinwand musste auch eine professionelle Soundanlage gemietet werden. Das zahlte sich aus: Von allen Plätzen aus war alles gut zu sehen und zu hören.

Zur Einstimmung sahen die Gäste Fotos, die Oliver Speck, ein Enkel von Adolf Hausner, vor rund 15 Jahren gemacht hatte, sowie den 23-minütigen Film "Der Eisenwald", der 1953 überwiegend im Siegerland gedreht wurde. Die darin enthaltenen Szenen eines Kohlemeilers stammen aber aus dem Dietzhölztal. Dort ist Josef Hausner, der Vater von Adolf, noch zu sehen.

Anschließend folgten ein Zusammenschnitt aus Material von 1977 bis 1979 sowie die komplette Dokumentation aus 1979. Gerade die älteren Besucher erkannten sich in den Filmen wieder, und so ergaben sich Gesprächsstoff und Anekdoten, denn jeder Kohlenmeiler von den 1970er bis in die 2000er-Jahre war ein Ereignis im Dietzhölztal.

Reibungslose Zusammenarbeit aller

Georg Schwedes, Vorsitzender des Vereins Geschichtswerkstatt, freute sich über die reibungslose Zusammenarbeit beim Filmabend. So hatten Oliver Speck und Partnerin Lisa Weil nicht nur das Gelände rund um den Meilerplatz zur Verfügung gestellt, sondern sich auch um Stromversorgung sowie Auf- und Abbau gekümmert. Andreas Lehr hatte die Planung übernommen, Udo Schramm vom Seniorenbeirat sorgte für Transportmöglichkeiten mit dem Bürgerbus, und Heinz Wickel kümmerte sich um Schnitt und Technik.