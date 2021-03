Ostergottesdienste finden online statt

Auch eine Corona-Folge: Gotteshäuser - hier die Haigerer Stadtkirche - bleiben über Ostern meist leer. Wichtige Gottesdienste können im Livestream verfolgt werden. Archivfoto: Ralf Triesch

HERBORN/DILLENBURG/HAIGER - Nach den zurückliegenden Bund-Länder-Gesprächen vom 22. März gab es erhebliche Irritationen um die Gottesdienste an den Osterfeiertagen. Jetzt steht fest: Gottesdienste dürfen als Präsenzveranstaltungen unter den bestehenden Hygienebestimmungen stattfinden. Evangelische und katholische Kirchengemeinden planen nun die Veranstaltungen zu Ostern. Der Krisenstab der hessen-nassauischen Kirche (EKHN) hat hierzu am Donnerstag Orientierungspunkte veröffentlicht. Demnach wird ab einer Inzidenz von 200 geraten, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Die Katholiken stellen Präsenzgottesdienste bis mindestens 18. April ein.

"Die Angebote zu Ostern veröffentlichen wir erst in der kommenden Woche", sagt Holger Jörn Becker-von Wolff, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im evangelischen Dekanat an der Dill.

Pfarrer: Können uns die derzeitige Lauheit nicht leisten

An vielen Orten gibt es Online-Gottesdienste, die allen offenstehen. Sie werden nach und nach um weitere Angebote ergänzt. Eine Übersicht aus den 36 Kirchengemeinden wird seit Montag, 29. März, auf der Webseite www.ev-dill.de unter der Rubrik "Update: Ostern" veröffentlicht. Alle Veränderungen und Ergänzungen sind dann dort nachzulesen.

Die katholischen Kirchengemeinden an der Dill setzen ab sofort die Präsenzgottesdienste bis mindestens zum 18. April aus. Vom Palmsonntagswochenende bis zum Ende der Osterferien finden alle Messen und anderen Gottesdienste in den 14 Kirchorten im Gebiet der Pfarreien "Herz Jesu" in Dillenburg und "Sankt Petrus" in Herborn nur virtuell statt.

Nach langer Debatte hat sich eine deutliche Mehrheit in den Gremien der Gemeinde für diesen Schritt entschieden. "Wir opfern das Kostbarste, was wir haben, um unseren Beitrag zum Brechen der dritten Welle zu leisten", sagt Pfarrer Simon Schade nach den Beratungen am 25. März.

"Ostern ist das wichtigste Fest für uns Christen", heißt es in einer Mitteilung der Katholiken. "Wir sind als Gemeinden enttäuscht von den zögerlichen und mutlosen Schritten in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft, in denen nur halbherzig agiert wird, während um uns herum sich immer mehr Menschen infizieren, leiden und manche auch sterben. Und so hart für uns dieses Opfer ist, es gibt Zeiten, in denen wir uns die derzeit grassierende Lauheit nicht leisten können, sondern ein deutliches Zeichen setzen müssen."