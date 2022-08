Randalierer auf dem Schulgelände in Ewersbach

Symbolfoto: Harald Kaster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (jöw). Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag in Ewersbach auf dem Schulhof der Jung-Stilling-Schule ihre Zerstörungswut ausgelebt. Sie beschädigten einen dort abgestellten Traktor mit Anhänger und rissen Lampen und Jalousien ab. Die Polizei kann über die Höhe der Schäden noch keine Angaben machen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen. Hinweise auf die Täter oder zu Verdächtigen, die sich zur genannten Zeit auf dem Schulhof oder in dessen Nähe aufhielten, nehmen die Beamten der Polizeistation in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.