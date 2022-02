Reh ausgewichen, im Straßengraben gelandet

Symbolfoto: Fredrik von Erichsen/dpa

DIETZHÖLZTAL-STEINBRÜCKEN - Dietzhölztal-Steinbrücken (jöw). Mit Untersuchungen im Dillenburger Krankenhaus sowie der Entnahme einer Blutprobe ist am Samstagabend für einen 22-Jährigen aus der Gemeinde Eschenburg eine Autofahrt zu Ende gegangen.

Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Audi A 3 von Steinbrücken in Richtung Roth unterwegs. Nach eigenen Angaben wich er einem Reh aus und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen schleuderte in den Straßengraben und kam nach 20 Meter in Buschwerk zum Stehen.

Der 22-Jährige erlitt bei dem Unfall Prellungen, Platzwunden und Schnittverletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte ihn zur weiteren Behandlung ins Dillenburger Krankenhaus. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von 0,32 Promille. Daraufhin musste sich der Eschenburger einer Blutentnahme unterziehen.

Nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung

Auf den 22-Jährigen kommt laut Polizeisprecher Guido Rehr nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Die Schäden an seinem Audi schätzt die Polizei auf rund 13 000 Euro.