Reh bringt Biker bei Ewersbach zu Fall

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (jöw). Ein Motorradfahrer aus Baden-Württemberg hat am Freitag bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Ewersbach und Weidelbach so schwere Verletzungen erlitten, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Marburg geflogen werden musste. Der 59-Jährige war gegen 10.35 Uhr auf seiner Triumph mit einem Reh zusammengeprallt und gestürzt. Die Landstraße musste während der Rettungsarbeiten und des Hubschraubereinsatzes voll gesperrt werden. Das Motorrad des Verunglückten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Landstraße konnte gegen 12 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.