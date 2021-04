Rittal: Vom Blechbieger zum Global Player

Sang- und klanglos ist im Jahr des 60. Bestehens von Rittal am 31. März in Herborn die Produktion von Kleinschaltschränken zu Ende gegangen. Über 40 Jahre lang hatte das Unternehmen auf dem Herborner Stützelberg produziert. Die Rittal RWG GmbH & Co. KG hat ihre Pforten dort nun geschlossen, die Produktion und die Arbeitsplätze wurden verlagert.

Noch 2008 habe es die Idee gegeben, den Standort Herborn zum modernsten Schaltschrankwerk Europas umzubauen. "Nach harten Auseinandersetzungen um die betriebliche Prämienentlohnung und der Forderung nach einer tariflichen Regelung der Arbeitszeit wurde davon Abstand genommen", blickt Andrea Theis von der IG Metall in Herborn zurück.

Im Oktober 2008 wurden die Belegschaft und der Betriebsrat von der Entscheidung für eine Drei-Werke-Strategie mit Standorten in Rittershausen, Hof und Haiger informiert. Aufgegeben wurde die Produktion in Burbach, Rennerod, Wissenbach und Herborn.

Für das Herborner Werk war die Schließung für 2017 vorgesehen. Aufgrund des Widerstandes von Beschäftigten und Betriebsrat gegen den allgemeinen Konzern-Sozialplan verzögerte sich die Schließung.

Im Januar 2018 wurde nach langen Verhandlungen ein eigenständiger Sozialplan für die von der Schließung betroffenen Beschäftigten der Rittal RWG GmbH & Co. KG in Herborn unterzeichnet. Die eigentlich schon für April 2019 vorgesehene Schließung verzögerte sich aus produktionstechnischen Gründen bis jetztZuletzt fertigten in der Herborner Produktion nach Angaben der IG-Metall-Verwaltungsstelle in Herborn noch knapp 80 RWG-Kollegen und über 100 Leiharbeiter kleine Schaltschränke "Made in Herborn".