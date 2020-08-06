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Donnerstag, 06.08.2020 - 06:59
3 min

Rückenwind für die Dietzhölztalbahn

Deutschlands Verkehrsunternehmen sind dafür, die 1987 stillgelegte Strecke zu reaktivieren. Zwei Gesetzesänderungen des Bundes erhöhen die Chancen, dass daraus Wirklichkeit wird.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Die Natur erobert sich die stillgelegte Bahntrasse zwischen Dillenburg und Ewersbach zurück. Aber die Chancen auf eine Reaktivierung steigen. Foto: Frank Rademacher

Die Natur erobert sich die stillgelegte Bahntrasse zwischen Dillenburg und Ewersbach zurück. Aber die Chancen auf eine Reaktivierung steigen. Foto: Frank Rademacher

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WERTSTEIGERUNG?

Eine Frankfurter Immobilienfirma sieht die Pläne für eine Reaktivierung der Dietzhölztalbahn offenbar positiv. Vier der neun werbenden Zeilen einer Anzeige für einen Bauplatz in der Eibelshäuser Hauptstraße widmet sie den Bahn-Plänen.

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