Donnerstag, 06.08.2020 - 06:59
3 min
Rückenwind für die Dietzhölztalbahn
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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WERTSTEIGERUNG?
Eine Frankfurter Immobilienfirma sieht die Pläne für eine Reaktivierung der Dietzhölztalbahn offenbar positiv. Vier der neun werbenden Zeilen einer Anzeige für einen Bauplatz in der Eibelshäuser Hauptstraße widmet sie den Bahn-Plänen.
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