Schnüffler ist möglichen Gaslecks auf der Spur

Ist in den kommenden Wochen in Dillenburg, Dietzhölztal und Sinn unterwegs: Gasspürer Kevin Hesse. Foto: EAM Netz GmbH

DILLENBURG/DIETZHÖLZTAL/ SINN - Wenn Gasspürer Kevin Hesse im Auftrag der EAM durch die Kommunen läuft, sieht es ein wenig so aus, als ob er die Straße mit einem Staubsauger reinigt. Tatsächlich schiebt er ein Gasspürgerät vor sich her. Damit läuft er in den kommenden Wochen das unterirdische Gasnetz der EAM in Teilen von Dillenburg, Dietzhölztal und Sinn ab.

Seine Aufgabe: herausfinden, ob alles dicht ist. Für den sicheren Betrieb überprüft der Betreiber EAM Netz regelmäßig die Leitungen - jedes Jahr rund 1600 des 5000 Kilometer umfassenden Gasnetzes.

Teppich-Sonde analysiert die Zusammensetzung der Luft

Mittels der sogenannten Teppich-Sonde an dem Spürgerät wird die Bodenluft über den in der Straße verlegten Leitungen angesaugt und auf möglichen Methangehalt analysiert. Auf dem Monitor, den Hesse wie einen Bauchladen vor sich herträgt, kann er alle Informationen ablesen.

Schon bei geringsten Gaskonzentrationen alarmiert das Gerät. Sollte das der Fall sein, übermittelt Hesse die Stelle an die Netzleitstelle, damit ein mögliches Leck umgehend behoben werden kann.

Das komme aber nur ganz vereinzelt vor, sagt Thomas Dreer, der bei der EAM für die Überprüfung des Erdgasnetzes verantwortlich ist. Zusätzlich zu den Gasleitungen in der Straße werden auch die Anschlussleitungen zu den Häusern überprüft.

Dabei achtet der Gasspürer auch darauf, ob die gelbe Gasplakette am Haus angebracht ist. Sie kennzeichnet im Außenbereich die sogenannte Einführungsstelle der Gas-Hausanschlussleitung und gibt beispielsweise bei Feuerwehreinsätzen oder bei anstehenden Tiefbauarbeiten schnell Auskunft darüber, wo genau die Gasleitung in das Gebäude hineinführt.