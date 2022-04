Schwimmbäder entlasten - wie kann das funktionieren?

Das Freizeitbad "Panoramablick": Der Zweckverband veranstaltet dazu ein Online-Bürgerforum. Archivfoto: Gemeinde Eschenburg

ESCHENBURG - "Wie wir den Schwimmbad-Betrieb entlasten" lautet am 29. April das Thema beim Bürger-Forum online in Eschenburg. Ab 19 Uhr wird über eine Videokonferenz ein Finanzierungs-Vorschlag für das neue Babybecken im Freizeitbad "Panoramablick" vorgestellt.

"Seitdem wir die Abschreibung erwirtschaften müssen und nicht von irgendwo in Abzug bringen können, suchen wir nach einem geeigneten Gegengewicht und haben es gefunden in der sogenannten Sonderpostenauflösung", sagt Götz Konrad, Bürgermeister von Eschenburg und Vorsteher des Zweckverbands "Mittelpunktschwimmbad Dietzhölztal". "So wie Investitionen abgeschrieben werden und jährlich das Ergebnis als Aufwand belasten, können über den gleichen Zeitraum die dafür gesammelten Zuschüsse, Zuweisungen und Spenden als Ertrag 'aufgelöst' werden", erläutert der Vorsitzende.

Und beim "Benefiz fürs Babybecken", wofür der Förderverein immer noch sammelt, könne man bei einem Abschreibungszeitraum von 25 Jahren sagen: Jeder Euro hilft für das nächste Vierteljahrhundert. Wie das Land den Schwimmbädern im Betrieb helfen kann, werde vielfach diskutiert. Ein Vorschlag dafür sei der "Bonus für Bäder". Während Hessen einen "Bonus für Bäder" ablehne, aber die Kur- und Heilbäder unterstütze, habe das Land Schleswig-Holstein eine jährliche Zuweisung eingerichtet im Kommunalen Finanzausgleich für alle Schwimmbäder, in denen Schwimmunterricht angeboten wird, so Konrad.

Die Teilnehmer können sich dabei nicht nur informieren, sondern auch selbst mitmachen: Bei einer Umfrage können Stichwörter geliefert werden für das nächste Bauprogramm des Freizeitbads "Panoramablick".