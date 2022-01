Sich den schützenden Piks in der Kirche abholen

Aktionstage: Drei Kirchengemeinden stellen für das mobile Impfteam des Kreises Räume zur Verfügung. Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa

DILLENBURG/DIETZHÖLZTAL/ ESCHENBURG - Dillenburg/Dietzhölztal/ Eschenburg (red). Verschiedene evangelische Kirchengemeinden im Dillgebiet unterstützen das mobile Impfteam des Lahn-Dill-Kreises: Wer sich jetzt impfen lassen möchte, kann es ohne Termin beispielsweise in Eibelshausen in der Kirche und an sie angebauten "Arche" tun. Weitere Gemeinden öffnen dafür ihre Gemeindehäuser in Rittershausen und in Dillenburg.

Alle ab zwölf Jahre sind

ohne Termin willkommen

Eine Anfrage von Dekan Roland Jaeckle an die evangelischen Kirchengemeinden im Dekanat an der Dill hat bewirkt, dass einige von ihnen nun kirchliche Räume für die mobilen Impfteams zur Verfügung stellen. Beispielsweise hat das Pfarrer Wieland Schäfer aus Eibelshausen namens des dortigen Kirchenvorstands für die Kirche und die "Arche" vermeldet, ebenso die evangelische Kirchengemeinde in Dillenburg für ihr Gemeindehaus am Zwingel und die Ewersbacher für ihres in Rittershausen.

Das mobile Team kommt mit dem Wirkstoff von Moderna. Es werden zwei Impfungen benötigt, die zweite erfolgt frühestens vier Wochen nach der ersten. Dafür kommt das Team im März wieder.

Interessierte Personen ab zwölf Jahre können zu den Aktionen kommen, ohne einen Termin dafür vereinbaren zu müssen - egal, ob für Erst-, Zweit-, Dritt- (Booster-) oder Genesenenimpfung. 12-bis 16-Jährige in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Personen ab 16 Jahren müssen die von einem Erziehungsberechtigten unterschriebenen Unterlagen mitbringen. Für die Impfung benötigt man einen Lichtbildausweis, die Gesundheitskarte der Krankenversicherung und den gelben, Impfpass (falls vorhanden). Einwilligungserklärung, Aufklärungs- und Anamnesebogen können vor Ort ausgefüllt werden.

Die Termine:

Dietzhölztal: Dienstag, 1. Februar, 9.30 bis 15.30 Uhr, Gemeindehaus Rittershausen (Ortsstraße 11).

Dillenburg: Mittwoch, 2. Februar, 9.30 bis 15.30 Uhr, Gemeindehaus am Zwingel.

Eibelshausen: Donnerstag, 3. Februar, und Montag, 7. März, jeweils 9.30 bis 15 Uhr, ev. Kirchengemeinde Eibelshausen (Kirchstraße 1).