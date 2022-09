Dietzhölztals Bürgermeister Andreas Thomas verabschiedet Roswitha Furgala in den Ruhestand. Foto: Jürgen Reichel

DIETZHÖLZTAL - Dietzhölztal (red). Roswitha Furgala blickt auf ein 51-jähriges Berufsleben zurück. Im August 1971 begann sie ihre Ausbildung zur Bürogehilfin bei den Burger Eisenwerken, und bereits bei der ersten Anstellung nach der Ausbildung war sie direkt "Sekretärin der Geschäftsleitung". Das zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Arbeitsleben. 1995 begann Roswitha Furgala als Sekretariatsfachkraft bei Omnical in Dietzhölztal, wo sie ab 1997 bis zur Betriebsschließung im Januar 2015 Sekretärin der Geschäftsführung war. Durch diesen Job hatte sie regelmäßig Kontakt ins Dietzhölztaler Rathaus und wechselte im August 2016 dorthin. "Ich war froh, mit Frau Furgala, eine Sekretärin zu bekommen, die eine lange Erfahrung aus der Wirtschaft und Durchsetzungsvermögen mitbringt, sie war ein Glücksgriff für mich", so Bürgermeister Andreas Thomas zum Abschied. "Sie haben mir immer wieder den Rücken freigehalten, dafür bin ich ihnen besonders dankbar." Vielfach sei sie das "Mädchen für alles" gewesen und habe dabei sehr viel Engagement gezeigt und sich einen guten Ruf in der Bürgerschaft erarbeitet, so der Bürgermeister.