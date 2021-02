Spaziergang entlang der Landesgrenze auf hohem Niveau

INFOS

Strecke: Der komplette beschriebene Rundweg ist etwa 6,5 Kilometer lang.



Anfahrt: Über Dietzhölztal-Mandeln weiter nach Fischelbach. In der Ortsmitte links abbiegen und über die Alte Eisenstraße (K 38) nach Sohl. Dort rechts ab in Richtung Skihütte (Loipe).



Kurzstrecke: Die direkte Verbindung Sohl – Jagdberg ist rund 2,5 Kilometer lang, sodass der Hin- und Rückweg zusammen fünf Kilometer sind.



Wanderzeit: Die Strecke kann ganzjährig gewandert werden, wobei auf den nicht gewalzten Wegen bei teilweise tiefem Schnee ein entsprechendes Schuhwerk von Vorteil ist.



Sohl



Der zunächst zu Fischelbach und nach der Gebietsreform zu Bad Laasphe gehörende Ort wurde im Jahr 1711 von drei Bauern gegründet. Er hat gerade einmal acht Häuser und 35 Einwohner.



Sohl liegt direkt an der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die Nähe zu Hessen und hierbei speziell zu Rittershausen spielte und spielt eine Rolle.



Von 1907 bis 1974 gehörte Sohl postalisch zu Ewersbach. Dadurch bedingt hat der Ort, der nur über die vier Kilometer lange Kreisstraße 38 an Fischelbach angeschlossen ist, auch heute noch die Dietzhölztaler Vorwahl 02774.