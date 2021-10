Spendenkonto für Steinbrückener Brandopfer eingerichtet

Brandruine: Die Bewohner dieser drei Häuser in Steinbrücken müssen sich neue Bleiben suchen. Foto: Christoph Weber

DIETZHÖLZTAL-STEINBRÜCKEN - Die Bewohner der drei Häuser in der Dillenburger Straße in Steinbrücken haben durch den Brand am Samstag nicht nur ihr Zuhause, sondern auch all ihr Hab und Gut verloren. Die geschädigten Personen haben privat beziehungsweise durch die Gemeinde eine vorübergehende Unterkunft erhalten, sind aber zum Teil auf der Suche nach einer neuen Wohnung.

Die Gemeindeverwaltung hat bereits Angebote zur Hilfe und Spenden erhalten und ein Spendenkonto eingerichtet. Diese Bankverbindung ist auf der Homepage der Gemeinde eingestellt. Die Gemeinde wird die Spenden vollständig an die Geschädigten weiterleiten, verspricht Bürgermeister Andreas Thomas (parteilos).

Auch Hilfsangebote für die Vermietung von Wohnungen an die geschädigten Personen werden bei der Gemeindeverwaltung registriert. Ansprechpartnerinnen sind im Rathaus Roswitha Furgala, Telefon 0 27 74-8 07 21, und Sarah Heiser, Telefon 0 27 74-8 07 78.

Unser Video zeigt die Einsatzkräfte beim Löschen des Brandes am Abend des 9. Oktober