Spielplätze wieder auf - oder eben nicht

Ergänzte Spielplatzordnung: Dillenburgs Stadtverwaltung bittet, Hygienevorschriften einzuhalten.

Dillenburg/Dietzhölztal/Siegbach (kawe/red). Auch in Dillenburg und Dietzhölztal sind die Spielplätze wieder geöffnet. In der Gemeinde Siegbach dagegen werden sie wohl noch länger geschlossen bleiben.

Die Dillenburger Stadtverwaltung hat alle Kinderspiel- und Bolzplätze sowie Skateranlagen wieder zugänglich gemacht. Zuvor waren Mitarbeiter der Stadtwerke mit umfangreichen Kontroll-, Pflege-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten auf den 50 Spielplätzen im Stadtgebiet beschäftigt gewesen. Zudem mussten Beschilderungen mit den zunächst geänderten Nutzungsregeln angebracht werden.

Die Verwaltung erinnert beispielsweise daran, dass die vom Land Hessen beschlossene Kontaktsperre weiterhin gelte. Das bedeute, dass sich bei einem verabredeten Besuch am Spielplatz nur Personen aus maximal zwei Hausständen treffen dürfen.

Eltern müssten zudem darauf achten, dass ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werde. Somit sei die Benutzung eines Spielgerätes unter Umständen nur von einzelnen Kindern möglich. Eltern sollten zudem Desinfektionsmittel mitbringen, um sich und den Kindern nach der Nutzung von Geräten die Hände zu desinfizieren. Mitarbeiter des Ordnungsamts würden stichprobenweise Kontrollen vornehmen. Die Stadtverwaltung setzt auf ein verantwortungsvolles Verhalten der Eltern und auch der Kinder, damit die Öffnung dauerhaft aufrechterhalten werden kann.

Auch in Dietzhölztal sind die Spielplätze der Gemeinde wieder geöffnet. "Ich hoffe nur, dass sich alle an die Vorschriften halten", sagt Bürgermeister Andreas Thomas (parteilos).

Dünne Personaldecke:

nur sechs Mitarbeiter

In Siegbach werden sie dagegen wahrscheinlich geschlossen bleiben. Den Grund nannte Eckehard Förster, der als staatsbeauftragter Bürgermeister derzeit die Amtsgeschäfte führt, in der jüngsten Parlamentssitzung in Eisemroth: "Die Abstandsregeln sind sicherzustellen. Hier muss ich sagen, das können wir nicht leisten." Damit spielte er auf die dünne Personaldecke der Gemeindeverwaltung an: Sie hat nur sechs Mitarbeiter.