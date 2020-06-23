Dienstag,
23.06.2020 - 14:30
1 min
Stefan Scholl ist zurück auf der politischen Bühne in Dietzhölztal
Ewersbacher rückt nach gut einem Jahr Pause für Gisela Holighaus in den Dietzhölztaler Gemeindevorstand nach.
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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