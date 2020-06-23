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Dienstag, 23.06.2020 - 14:30
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Stefan Scholl ist zurück auf der politischen Bühne in Dietzhölztal

Ewersbacher rückt nach gut einem Jahr Pause für Gisela Holighaus in den Dietzhölztaler Gemeindevorstand nach.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Dietzhölztals Gemeindevorstand mit (v.l.): Bürgermeister Andreas Thomas, Horst Wölke, Thomas Becker, Ingo Kaufmann, Stefan Scholl, Rosemarie Aktories und Helmut Kretzer. Foto: Frank Rademacher

Dietzhölztals Gemeindevorstand mit (v.l.): Bürgermeister Andreas Thomas, Horst Wölke, Thomas Becker, Ingo Kaufmann, Stefan Scholl, Rosemarie Aktories und Helmut Kretzer. Foto: Frank Rademacher

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Dietzhölztal Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dietzhölztal Rittershausen Region Ticker Ticker-mh
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