Telekom baut LTE-Netz in Dietzhölztal weiter aus

Ein Mast für Mobilfunkantennen: In Dietzhölztal hat die Telekom das LTE-Netz ausgebaut. Symbolfoto: Bernd Weissbrod/dpa

Dietzhölztal (red). Die Telekom hat einen Standort mit LTE erweitert und damit die Mobilfunk-Versorgung in Dietzhölztal verbessert. Nach Angaben des Unternehmens vergrößere sich durch den Ausbau die Mobilfunk-Abdeckung in der Gemeinde, und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Die Telekom betreibt im Landkreis Lahn-Dill-Kreis jetzt 93 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 99 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 19 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an vier Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Hierbei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für die Standorte mieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm ( www.dfmg.de ) wenden.