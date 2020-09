Über Standort für Mandelns Wehr entscheiden

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - (rade). Wo soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Mandeln gebaut werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Montagabend ab 19.30 Uhr der Haupt- und Finanzausschuss des Dietzhölztaler Gemeindeparlaments in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. In der Diskussion sind vier mögliche Standorte, von denen drei jeweils am Ortsrand von Mandeln liegen, ein vierter neben der Hammerweiher-Halle. Der Gemeindevorstand und die Feuerwehr gehen dabei mit unterschiedlichen Favoriten ins Rennen. Im Dorfgemeinschaftshaus in Ewersbach geht es an diesem Abend aber auch noch um bauliche oder organisatorische Veränderungen im benachbarten Rathaus, die durch Auflagen des Brandschutzes nötig werden. Weil es für die Bauabteilung im zweiten Obergeschoss keinen zweiten Rettungsweg gibt, müsste der entweder über eine Außentreppe geschaffen werden oder ein Teil der Gemeindeverwaltung aus dem Rathaus ausgelagert werden. Beim Bau einer Treppe würde die Bauabteilung vorübergehend ins Dorfgemeinschaftshaus wechseln. Schließlich liegt den Parlamentariern eine Änderung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet Buderusweg vor, mit der die planerische Voraussetzung für eine Verlegung der Gemeindestraße geschaffen werden könnte.