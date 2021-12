Unbekannte sägen Christbaum um

So sah es vor zwei Jahren aus: Bauhofmitarbeiter stellen den Weihnachtsbaum in Mandeln auf. Er wurde wenig später ebenso umgesägt wie sein aktueller Nachfolger. Archivfoto: Frank Oppermann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DIETZHÖLZTAL-MANDELN - Dietzhölztal-Mandeln (rade). Nur wenige Tage, nachdem bislang Unbekannte in Rittershausen den Weihnachtsbaum umgesägt hatten, fiel in der Nacht von Sonntag auf Montag auch der Weihnachtsbaum im Dietzhölztaler Ortsteil Mandeln einem solchen Anschlag zum Opfer.

Dabei hatten die Täter den Baum mit einer Motorsäge gekappt, wie Dietzhölztals Bürgermeister Andreas Thomas mitteilte. Nach dem Vorfall in Rittershausen hatte der Gemeindevorstand bereits in der vergangenen Woche beschlossen, im Wiederholungsfall keinen neuen Baum mehr aufzustellen. Deshalb wurde der Mandelner Baum am Montag komplett abgeräumt.

Mandelner Baum schon

zum zweiten Mal das Ziel

Vor zwei Jahren hatten Unbekannte schon einmal den Mandelner Weihnachtsbaum umgesägt. Seinerzeit hatte das Team des Bauhofs in einer aufwendigen Aktion den Schaden "repariert".