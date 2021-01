Unser Corona-Jahr: Von Atempausen und langem Atem

Fünf-Flüsse-Familientour über 280 Kilometer: Nach drei Stunden Dauerregen bietet eine mächtige Eiche am Weser-Radweg für unseren Redakteur Frank Rademacher und seinen Sohn Ben eine willkommene Unterstellmöglichkeit. Foto: Anette Rademacher

Von Grund auf renoviert: Unsere Redakteurin Nina Paeschke hat die zusätzliche Zeit in den eigenen vier Wänden dazu genutzt, ihr Gästezimmer aufzuhübschen. Foto: Nina Paeschke

Fernsehen neu entdecken: Unsere Redakteurin Katrin Weber hat während der Pandemie ihre Glotze, Baujahr 1996, wieder öfter angemacht und sich das angeschaut, was gerade über die Mattscheibe flimmerte. Foto: Katrin Weber

Corona bedeutet auch Verzicht: Normalerweise steckt unser Redakteur Christoph Weber nach Einkäufen Kleingeld in eine "Schatzkiste", die er dann für einen Skiurlaub in Saalbach-Hinterglemm plündert. Dauerhaftes, bargeldloses Bezahlen - wie während dieser Pandemie praktiziert - schmälert allerdings den Bestand in der Reisekasse. Foto: Christoph Weber