Verkehrswacht übergibt Messtafel an Dietzhölztal

Freude über die neue Geschwindigkeitsanzeige (v.l.): Dietzhölztals Bürgermeister Andreas Thomas, Gunnar Kirschbaum von der Verkehrswacht, Roland Dienst und Alexandra Heinrich.

DIETZHÖLZTAL - Dietzhölztal (red). Regelmäßig hatten sich Dietzhölztaler Bürger bei der Gemeinde beschwert, dass zu schnell gefahren werde. "Jetzt können wir an einzelnen Schwerpunkten dem ganz gezielt nachgehen", sagte Alexandra Heinrich vom Ordnungsamt mit Blick auf das neue Dialog-Display. Gunnar Kirschbaum, Vorsitzender der Verkehrswacht Dillenburg, übergab die moderne Mess- und Anzeigentafel an Bürgermeister Andreas Thomas (parteilos). Damit zählt Dietzhölztal zu den 96 Kommunen in Hessen, die sich über diese moderne Technik freuen können. Ausgewählt wurden sie aus 291 hessischen Bewerbern.

Erster Standort in der

Nähe des Kindergartens

Neben der Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit und einem "Danke" oder der Bitte "Langsamer fahren" können diese Tafeln aber deutlich mehr: Sie speichern alle gemessenen Geschwindigkeiten mit Tag und Uhrzeit. Somit erhält das Ordnungsamt für jeden einzelnen Standort eine komplette Übersicht der Messdaten und kann dann auf dieser Grundlage gezielt Geschwindigkeitsmessung umsetzen.

Als erster Einsatzort wurde die Oranienstraße im Bereich des Kindergartens ausgewählt. Schon einer der ersten Verkehrsteilnehmer - nach der Montage durch Ronald Dienst - war etwas zu schnell unterwegs.

"Ein großer Vorteil dieser Anzeigetafel ist die Mobilität", sagte der Bürgermeister. Man wolle die neue Anlage in der nächsten Zeit an weiteren gefährlichen Stellen in der Gemeinde einsetzen.