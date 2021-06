Viola Gräf neue Pfarrerin in Ewersbach

Pfarrerin Viola Gräf wird am kommenden Sonntag in Ewersbach ordiniert. Foto: Holger-Jörn Becker-von Wolff

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). Pfarrerin Viola Gräf beginnt ihren Dienst in der Kirchengemeinde Ewersbach. Am Sonntag, 27. Juni wird die 28-jährige Theologin von Pröpstin Sabine Bertram-Schäfer offiziell ab 14 Uhr in einem Gottesdienst auf der Kirchwiese vor der evangelischen Margarethenkirche ordiniert. Viola Gräf stammt gebürtig aus dem Westerwald. Ihren Dienst in Ewersbach wird sie gemeinsam mit Pfarrerin Dorit-Christina Thielmann versehen.

"Es ist meine erste Gemeinde und ich freue mich total auf den Dienst und die vielen Begegnungen mit den Menschen in Dietzhölztal", sagt Viola Gräf. Sie sei für Teamarbeit und freue mich auf das gemeinsame Gestalten in der Gemeinde.

Zum 1. Juni 2021 endete die Vakanz der Pfarrstelle II in Ewersbach. Viola Gräf ist mit ihrem Mann Thomas Gräf (29) in das Pfarrhaus Steinbrücken eingezogen. "Die Begegnungen sind sehr herzlich, ich werde sehr freundlich aufgenommen", sagt sie.

Was ihr wichtig ist? "Ich möchte Menschen begleiten, da wo sie gerade sind. Mit ihnen Gottesdienste feiern, Seelsorgegespräche führen und gemeinsam Kirche gestalten. Darauf freue ich mich!" Erste Gottesdienste hat sie bereits in den Orten gefeiert, es gab schon eine erste Kirchenvorstandssitzung. Besonders freut die Pfarrerin, dass demnächst der neue Konfikurs startet. "Als Jugendliche war ich selbst Konfi-Teamerin, ich habe bei Jugendfreizeiten mitgearbeitet und ich muss zurückblickend sagen, die kirchliche Jugendarbeit hat meinen Berufswunsch mitgeprägt."

Eine weitere Bestätigung, Pfarrerin werden zu wollen, fand sie in einem Auslandspraktikum: "Ich war drei Monate in England, in Kent, in einer anglikanischen Gemeinde. Das hat mich bestärkt, im Anschluss evangelische Theologie zu studieren".

Die Studienzeit führte sie nach Heidelberg und Münster. "Mein Vikariat habe ich in Höhr-Grenzhausen und im Theologischen Seminar Herborn absolviert". Die vergangenen Monate war die junge Frau als Seelsorgerin im Hospiz und in der Palitativ-Station des Krankenhauses in Dernbach tätig.

Sozialvikariat im

Hospiz hat geprägt

"Das Spezialvikariat im Hospiz und Krankenhaus haben mich geprägt, ich habe mich intensiv mit palliativer Begleitung und dem Thema Tod und Trauer auseinandersetzen können." Seit dem postet sie, wie viele andere Kollegen und Kolleginnen auf Instagram immer den #abschiednehmhimmel, wenn sie jemanden beerdigt. "Der Blick bleibt für mich nicht am Grab. Ich schaue bewusst in den Himmel. Und so können wir uns auch digital miteinander verbinden und daran erinnern, dass Menschen Abschied nehmen und wir die Hoffnung auf ein Leben bei Gott nach dem Tod haben", sagt Gräf.

Das Leben auf dem Land, das gefällt ihr gut: "So ganz unbekannt ist mir die ländliche Region ja nicht. Ich selbst komme aus Gehlert, einem kleinen Dorf bei Hachenburg. Mein Mann, der in Dillenburg als Arzt tätig ist, und ich haben uns bewusst für Dietzhölztal entschieden. Wir freuen uns, dass wir nun hier sind." Die Wege zu den Menschen in den Orten legt sie mit dem Fahrrad zurück. In ihrer Freizeit geht die 28-Jährige gerne im Wald spazieren, sie liest gerne Bücher, mag Tees und Hunde. Vielleicht wird es bald auch einen tierischen Familienzuwachs geben: "Ich könnte mir einen Hund hier im Pfarrhaus sehr gut vorstellen", sagt Viola Gräf.