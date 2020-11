Vize-Dekan heißt Miyoung Jeon in Ewersbach willkommen

Freut sich auf ihre weitere Arbeit als evangelische Kirchenmusikerin: Miyoung Jeon. Foto: Holger-Jörn Becker-Von Wolff

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). Mit dem 1. Advent beginnt am 29. November das neue Kirchenjahr. Für diesen Sonntag laden die evangelische Kirchengemeinde Ewersbach und das Dekanat an der Dill zu einem Gottesdienst auf die Kirchwiese vor der Margarethenkirche in Ewersbach ein. Dort führt Vize-Dekan Michael Brück ab 18 Uhr Miyoung Jeon in ihr Amt als Kirchenmusikerin ein. Dekan Roland Jaeckle wird ein Grußwort sprechen.

Derzeit hält sie in kleinen Gruppen den Kontakt

"Mein Name ist Miyoung Jeon, und ich komme aus Südkorea", sagt die 1983 in Geumsan geborene Musikerin. Sie ist Nachfolgerin von Günter Emde, der im Frühjahr in den Ruhestand verabschiedet worden war.

In Ewersbach wird sie den Chor der "Marktackerspatzen", die Kinderkantorei der Margarethenkirche, übernehmen. "In Corona-Zeiten biete ich den Kinderchören per E-Mail verschiedene Materialien zur Musiktheorie, rhythmische Übungen, neue Musik und aufgenommene Probe-Videos an. So können die Kinder zu Hause die Musik hören und singen". Sie bietet auch Orgel- und Klavierunterricht an. Der Unterricht erfolgt nach Terminabsprache.

Die Proben für das Orchester waren bereits angelaufen und sind nun wie die Proben mit der Kantorei der Margarethenkirche Corona zum Opfer gefallen. "Wir versuchen, in kleineren Gruppen und via Video-Konferenz Kontakt zu halten", sagt Jeon, die schon seit Herbst für die Kirchengemeinde Ewersbach tätig ist und auch im Dekanat an der Dill Akzente setzen möchte.

"Ich werde hier als Kirchenmusikerin arbeiten. Ich hoffe, dass ich schöne Kirchenmusik für Gott und unsere Gemeinden machen darf. Ich werde mein Bestes geben", sagt die junge Mutter, die mit ihrer Familie seit wenigen Monaten in Rabenscheid wohnt.