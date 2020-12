Weitere Kirchengemeinden sagen fürs Weihnachtsfest ab

HAIGER-ALLENDORF/DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH/GREIFENSTEIN-NENDEROTH - Haiger-Allendorf/Dietzhölztal-Ewersbach/Greifenstein-Nenderoth (red). Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Lage haben weitere Kirchengemeinden ihre für die Weihnachtstage geplanten Gottesdienste abgesagt. Eine weitere Übersicht:

In der evangelischen Kirchengemeinde Ewersbach wird es mindestens bis zum 10. Januar keine Gottesdienste mit Besuchern geben. Die Kirchen sind ungeachtet dessen täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet und können unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln besucht werden.

Für den Heiligabend Gottesdienst wurde eine CD aufgenommen, die mit dem dazugehörigen Liedblatt in den Kirchen ausgelegt wird. Mitarbeiter bringen sie auch nach Hause, wenn dieser Wunsch bis Dienstag, 22. Dezember, im Gemeindebüro unter Telefon 0 27 74-28 79 oder per E-Mail an kirchengemeinde.ewersbach@ekhn.de gemeldet wird. Gottesdienst und Liedblatt stehen unter www.ev-kirche-ewersbach.de zum Herunterladen bereit.