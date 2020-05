Weitere sechs evangelische Kirchen im Dillgebiet öffnen

Alle müssen sich dran halten: Auch in Herborns evangelischer Stadtkirche gilt das Abstandsgebot. Foto: Holger-Jörn Becker-von Wolff

Herborn/Dillenburg/Haiger (red). Gläubige aus dem Dillgebiet, die zum Gottesdienst wieder in einer evangelischen Kirche sitzen möchten, haben am Sonntag, 17. Mai, an acht Orten die Möglichkeit dazu. Alle Besucher sind dazu aufgerufen, einen eigenen Mund-Nase-Schutz mitzubringen. Zudem sollten sie sich auf Wartezeiten vor dem Einlass in die Gotteshäuser einstellen.

In Herborn waren am Sonntag rund 30 Gäste zum ersten öffentlichen Gottesdienst nach der Zwangspause gekommen. Vor Corona waren es 80 bis 100 Kirchgänger gewesen.

Außer in Herborn gibt es am Sonntag Gottesdienste in den evangelischen Kirchengemeinden Beilstein/Rodenroth, Ewersbach, Fleisbach/Merkenbach, Herbornseelbach und Nanzenbach.

Alle Kirchen haben eine Begrenzung der Sitzplätze

Maximal 42 Besucher werden am Sonntag den Gottesdienst in der Nanzenbacher Kirche mitverfolgen dürfen. Auch hier gilt: Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen.

Ähnlich wie in Herborn auch werden die Gottesdienstbesucher aufgefordert, einzeln die Kirche zu betreten und beim Eintreten und Verlassen der Kirche einen Mindestabstand zum Nächsten von 1,50 Meter einzuhalten. Der Mindestabstand gilt auch für den Kirchvorplatz.

Die sonst üblichen Begegnungen und Gespräche unter den Gemeindegliedern vor der Kirche entfallen. Auf das Singen wird gänzlich verzichtet, um Viren möglichst nicht über die Atemluft zu verbreiten.

Die Kirchengemeinde Ewersbach bereitet die Margarethenkirche ebenfalls für einen ersten Gottesdienst am 17. Mai vor. "Durch die hohen Auflagen und die Abstandsregel ist das für kleinere Dorfkirchen schwer zu gestalten", sagt Pfarrerin Dorit Christina Thielmann. "Daher sind wir froh, dass wir die Margarethenkirche haben. Hier kommen wir allerdings auch nur auf etwa 38 Plätze."

Ein Schutzkonzept wurde erstellt. "Wer den Gottesdienst besuchen möchte, muss sich telefonisch anmelden: Ist die Platzkapazität erschöpft, wird im gewissen Zeitabstand ein zweiter Gottesdienst angesetzt", erläutert Pfarrerin Thielmann. Die Gottesdienste dauern nicht länger als 30 Minuten. Die Pause zwischen ihnen ist nötig, um die Plätze, Türgriffe und Handläufe in der Kirche zu desinfizieren. Ebenso soll vermieden werden, dass es einen Stau vor der Kirchentür gibt.

Freiluft-Gottesdienst

an Meerbachstannen

In der Margarethenkirche herrscht "Einbahnstraße": Es gibt einen Eingang und zwei Ausgänge. In der Kirche soll ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

In Beilstein findet am Sonntag ab 10 Uhr in der Schlosskirche ein erster Gottesdienst statt, teilt Pfarrer Ralf Peter Jäkel mit. Weitere folgen an Christi Himmelfahrt (Donnerstag), 21. Mai, um 10 Uhr in Rodenroth, am Sonntag, 24. Mai, um 10 Uhr in der Schlosskirche in Beilstein und am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 9.30 Uhr in der Schlosskirche Beilstein sowie um 10.45 Uhr in Rodenroth.

Die Kirchengemeinde Fleisbach/Merkenbach startet am Sonntag um 9 Uhr in Merkenbach und um 10.10 Uhr in FleisbachDie Sitzplätze werden gekennzeichnet sein.

Auch in Herbornseelbach finden ab Sonntag, 17. Mai, wieder Gottesdienste in der Kirche (31 Plätze) statt. Die Gottesdienste beginnen um 10 Uhr und sollen gleichzeitig über die Plattform "sublan.tv" live gestreamt werden.

Mit Christi Himmelfahrt starten die Kirchengemeinden Eiershausen und Wissenbach: Sie laden für Donnerstag, 21. Mai, zu einem Freiluft-Gottesdienst ab 10.30 Uhr an Meerbachstannen - allerdings nur bei schönem Wetter. Gottesdienste in den Kirchen gibt es dann am Sonntag, 24. Mai, um 9.15 Uhr in Eiershausen und um 10.30 Uhr in Wissenbach sowie am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 10.30 Uhr in Eiershausen und am Pfingstmontag um 10.30 Uhr in Wissenbach.

Dillenburgs Kirchenvorstand hat beschlossen, die Stadtkirche für Gottesdienste erst zu Pfingsten zu öffnen. Ein Probelauf soll am Sonntag, 24. Mai erfolgen.

Nur 30 Plätze? Dillenburg setzt weiter aufs Internet

"Wir haben die Stadtkirche ausgemessen und festgestellt, dass im unteren Schiff nur 30 Menschen sitzen dürfen", sagt Pfarrer Friedhelm Ackva, "daher werden wir die sehr nachgefragten und originellen Online-Andachten weiter ins Internet stellen."

In Frohnhausen gibt es bis einschließlich 1. Juni keine Versammlungen zum Gottesdienst. Allerdings steht die evangelische Kirche Gläubigen täglich von 8 bis 20 Uhr offen. Der erste Präsenzgottesdienst in Niederscheld beginnt am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 10.45 Uhr in der Kirche. Auch in Allendorf und Haigerseelbach finden die ersten Gottesdienste erst am Pfingstsonntag statt.

Langenaubach (27 Plätze) und an Pfingstmontag (1. Juni) um 10 Uhr in der Johanneskirche in Flammersbach (22 Plätze) Gottesdienste statt. Online-Andachten findet man unter Am Pfingstsonntag (31. Mai) finden um 10 Uhr in der Auferstehungskirche in(27 Plätze) und an Pfingstmontag (1. Juni) um 10 Uhr in der Johanneskirche in(22 Plätze) Gottesdienste statt. Online-Andachten findet man unter www.kirchengemeinde-langenaubach.de

In Eisemroth gibt es am Pfingstsonntag und -montag jeweils um 10.30 Uhr Gottesdienste in der Kirche. Die Zahl der Besucher ist auf 50 Menschen beschränkt. Pfarrerin Jelena Wegner bittet um Anmeldungen bis 28. Mai um 18 Uhr unter Telefon 0 27 78-439.