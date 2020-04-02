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Donnerstag, 02.04.2020 - 05:00
5 min

Wenn das Gesicht des Lehrers fehlt: Homeschooling im Dillkreis

Homeschooling ist für Tausende Schüler im alten Dillkreis jetzt tägliche Pflicht. Die Anforderungen an die Jungen und Mädchen sind dabei sehr unterschiedlich.

Von Tanja Eckel und Frank Rademacher
Siebtklässlerin Lilly Heiser bearbeitet per Tablet und Skype eine Aufgabe aus dem Philosophie-Unterricht. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Siebtklässlerin Lilly Heiser bearbeitet per Tablet und Skype eine Aufgabe aus dem Philosophie-Unterricht. Foto: Frank Rademacher

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Leere Klassenzimmer könnte es womöglich auch nach den Osterferien noch geben. Foto: Torsten Boor

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