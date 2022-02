Wer möchte bei "Jericho" in Ewersbach mitspielen?

Möchte am 26. Juni in Ewersbach ein Musical aufführen: Kantorin Miyoung Jeon. Foto: Holger J. Becker-von Wolff

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH - Dietzhölztal-Ewersbach (red). Die Kinderkantorei der Margarethenkirche in Ewersbach will im Gottesdienst am 26. Juni (Sonntag) das Musical "Jericho" aufführen. Anfang März beginnen unter Leitung von Kantorin Miyoung Jeon die Proben. Es werden noch Mitwirkende gesucht.

Das Kindermusical von Gertrud und Dirk Schmalenbach bietet leichte rhythmische Lieder, die einfach zu singen sind, sagt Jeon. Gesucht werden Kinder für den Chor als Volk Israel sowie als Solisten für die Rolle des Josua, der Soldaten und der Priester. Zudem sind ein Erzähler und die Stimme eines Gottesboten sowie Männer und Frauen aus dem Volk mit kleinen Sprecherrollen zu besetzen.

Proben sind immer freitags im Gemeindehaus Ewersbach. Sie beginnen am 4. März und enden am 26. Juni. Während der Schulferien fallen sie aus. Kinder der 1. bis 3. Klasse proben als Gruppe 1 von 15 bis 15.45 Uhr, Kinder ab der 4. Klasse in Gruppe 2 von 16 bis 16.45 Uhr. Für die Teilnahme ist die Vorlage des schulischen Corona-Testhefts ausreichend.

Weitere Informationen dazu gibt es bei Kantorin Miyoung Jeon per E-Mail an die Adresse organist822@gmail.com.