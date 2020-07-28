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Dienstag, 28.07.2020 - 15:36
3 min

Wo entsteht Mandelns neues Feuerwehrgerätehaus?

Der Neubau für die Löschtruppe in dem Dietzhölztaler Ortsteil ist beschlossene Sache. Jetzt muss ein Platz dafür gefunden werden. Vier Flächen stehen derzeit zur Auswahl.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Nicht ohne Weiteres zu nutzen: Oberhalb des Buswendeplatzes könnte das neue Feuerwehrgerätehaus für Mandeln gebaut werden. Es gibt allerdings einen Umstand, der (noch) dagegen spricht: Die Fläche seht unter Naturschutz. Foto: Frank Rademacher

Nicht ohne Weiteres zu nutzen: Oberhalb des Buswendeplatzes könnte das neue Feuerwehrgerätehaus für Mandeln gebaut werden. Es gibt allerdings einen Umstand, der (noch) dagegen spricht: Die Fläche seht unter Naturschutz. Foto: Frank Rademacher

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Fotos
Nicht ohne Weiteres zu nutzen: Oberhalb des Buswendeplatzes könnte das neue Feuerwehrgerätehaus für Mandeln gebaut werden. Es gibt allerdings einen Umstand, der (noch) dagegen spricht: Die Fläche seht unter Naturschutz. Foto: Frank Rademacher

Nicht ohne Weiteres zu nutzen: Oberhalb des Buswendeplatzes könnte das neue Feuerwehrgerätehaus für Mandeln gebaut werden. Es gibt allerdings einen Umstand, der (noch) dagegen spricht: Die Fläche seht unter Naturschutz. Foto: Frank Rademacher

Eine große Wiese: Zwischen Mandeln und Steinbrücken, in Nachbarschaft zur Sporthalle am Hammerweiher, könnte ein gemeinsames Gerätehaus für die Wehren aus Mandeln und Steinbrücken gebaut werden. Foto: Frank Rademacher

Eine große Wiese: Zwischen Mandeln und Steinbrücken, in Nachbarschaft zur Sporthalle am Hammerweiher, könnte ein gemeinsames Gerätehaus für die Wehren aus Mandeln und Steinbrücken gebaut werden. Foto: Frank Rademacher

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