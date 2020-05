Yamaha XT 600 in Ewersbach gestohlen

Symbolfoto: VRM

Dietzhölztal-Ewersbach (red). Ein unbekannter Täter hat in Ewersbach ein Motorrad gestohlen. Der Besitzer hatte die blaue Yamaha XT 600 mit dem Kennzeichen "DIL - DS 3" am Montag gegen 21 Uhr auf den Hof eines Hauses in der Straße Am Ebersbach gestellt. Tags darauf um 11 Uhr war die Maschine im Wert von etwa 1000 Euro weg. Der Täter muss das Lenkerschloss geknackt oder das Bike mit einem anderen Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei bittet unter Telefon 0 27 71-90 70 um Hinweise.