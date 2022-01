3 min

Zur Gründung der neuen Pfarrei kommt Bischof Bätzing

Am Sonntag wird in Dillenburg die Pfarrei "Zum Guten Hirten an der Dill" aus der Taufe gehoben. Mit knapp 12.000 Mitgliederin ist sie die größte im Bistum Limburg.

Von Nina Paeschke Redakteurin Dillenburg