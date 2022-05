10 000 Euro Schaden an Jaguar XE hinterlassen

Jetzt teilen:

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Nach einer Unfallflucht in Frohnhausen sucht die Polizei nun Zeugen. Ein 61-Jähriger war am Montag, 23. Mai, gegen 10 Uhr mit seinem Jaguar in der Industriestraße in Frohnhausen in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung hielt er an, um nach links in Richtung Wissenbach einzubiegen. Dazu tastete er sich offenbar mit seinem roten Jaguar XE in die Fahrspur der Hauptstraße vor, um den durchfließenden Verkehr von rechts besser einzusehen. In diesem Augenblick streifte ein aus Richtung Dillenburg kommender und in Richtung Wissenbach fahrender heller Lkw den Jaguar. Der XE wurde erheblich im Frontbereich beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei mit 10 000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Fahrer oder dessen Lkw mit Plane geben? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.