100 Schließfächer in Manderbacher Sparkasse geknackt

Bankschließfächer: Was sich darin befindet, wissen in aller Regel nur die Kunden, die sie gemietet haben. In der Sparkassenfiliale im Dillenburger Stadtteil Manderbach haben Einbrecher rund 100 Schließfächer geknackt. Symbolfoto: Daniel Reinhardt/dpa

Dillenburg-Manderbach (red). Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in die Manderbacher Sparkassenfiliale eingedrungen. Dort knackten sie sämtliche Schließfächer. Was ihnen dabei in die Hände fiel, ist bisher völlig unklar.

Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen haben die Täter zunächst einen Maschendrahtzaun durchgeschnitten, um auf das Grundstück der Sparkassenfiliale in der Neustraße zu gelangen. Danach hebelten sie ein Fenster auf und kletterten in den Schalterraum der Bank.

Dort knackten die Einbrecher alle Schließfächer - nach Angaben von Polizeisprecherin Kerstin Müller rund 100 Stück. Was genau sich darin befunden hat, ist bisher nicht bekannt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der reine Aufbruchschaden wird mit rund 3000 Euro beziffert.

Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Die Polizei hofft nun auf Zeugen und fragt: Wem sind zwischen 22 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Sonntag im Bereich der Neustraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon 0 27 71-90 70.