1000 Euro für die Lebenshilfe Dillenburg

DILLENBURG - Kundschaft, die Gutes tut: Davon profitiert die Lebenshilfe Dillenburg. In den Spendenboxen bei "Green House Kebab" in Frohnhausen und der "Keyf Shisha Lounge" in Dillenburg ist eine Gesamtsumme von rund 1000 Euro zusammengekommen.

Fotos Gül und Selcuk Kurt haben in ihrer "Keyf Shisha Lounge" Spenden für die Lebenshilfe gesammelt. © Conny Holtfoth Stolz präsentiert Umut Günes von "Green House Kebab" die prall gefüllten Spenden-Behälter. © Conny Holtfoth 2

Der Dönerladen füllt immer dann die Spendenbox, wenn die Kunden eigene Tragetaschen zum Transport der Speisen mitbringen, mit dem jeweiligen Wert einer Tragetasche. 499,46 Euro kamen dabei zusammen.

"Es gab ganz viele, die auch einfach so etwas eingeworfen haben", sagt Betreiber Umut Günes. Er gab aus eigener Tasche auch noch 50 Euro dazu. "Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die Lebenshilfe Dillenburg zu unterstützen."

Die Shisha-Bar-Betreiber Selcuk Kurt und seine Frau Gül erhöhten den Wert des gesammelten Geldes um 200 Euro auf eine Gesamtsumme von 508,13 Euro. "Uns ist es wichtig, zu helfen, und wir wissen, dass die Hilfe bei der Lebenshilfe Dillenburg gut ankommt", sagt Kurt.

Die Lebenshilfe nutzt das Geld, um den Kindern der integrativen Kindertagesstätte in Burg auch künftig die "Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd" in Breitscheid anbieten zu können.